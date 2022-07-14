***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
14.07.2022 18:17
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045518
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0733
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0510
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,20
|Açılış
|: 958,98
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.848.101
|% 9,99
|
|DOBUR
|46,60
|11.929.453
|% 9,96
|
|KLRHO
|10,38
|22.912.443
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.416.246
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|102.749.223
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.342.055
|% -9,97
|
|GESAN
|51,35
|360.151.775
|% -9,20
|
|SNKRN
|17,74
|1.239.333
|% -6,58
|
|KRGYO
|8,61
|103.921.296
|% -6,41
|
|IZFAS
|2,35
|5.279.369
|% -6,37
|
|THYAO
|47,78
|5.871.946.266
|% -2,89
|
|SISE
|20,36
|1.246.913.595
|% -2,21
|
|ODAS
|3,24
|1.009.352.906
|% 6,23
|
|EREGL
|25,94
|971.126.846
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,95
|807.125.239
|% 4,98
|
|ODAS
|3,24
|1.009.352.906
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,95
|807.125.239
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,17
|542.277.340
|% -0,24
|
|TSKB
|2,09
|262.234.550
|% 4,50
|
|THYAO
|47,78
|5.871.946.266
|% -2,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4685
|17,4972
|% 0,42
|
|Euro
|17,4939
|17,5147
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,5394
|20,6425
|% -0,44
|
|Frank
|17,6760
|17,7825
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6430
|4,6663
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-29,55
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.558
|6.693
|-40,00
|
|Yarım
|3.195
|3.260
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.629
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,45
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
-
17:57
ISGYO, DOBUR, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında