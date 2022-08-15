***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:08
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055339
BIST
11:442.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 12,26
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:4417,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
11:4418,3431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0578
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3272
11:441.031,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,64
|Açılış
|: 1.031,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.031,20
BIST En Aktif Hisseler11:42
|IZMDC
|3,08
|197.341.116
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.191.072
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|209.445.577
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|533.032.372
|% -9,98
|
|PAMEL
|151,70
|7.571.047
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|38.284.445
|% -9,96
|
|GSRAY
|6,11
|553.969.896
|% -7,14
|
|AKENR
|1,85
|37.907.903
|% -6,57
|
|THYAO
|62,30
|1.777.827.679
|% -0,16
|
|ODAS
|4,38
|946.276.510
|% 8,42
|
|SASA
|52,95
|556.707.673
|% 0,67
|
|AKBNK
|10,17
|556.367.733
|% 1,70
|
|GSRAY
|6,11
|553.969.896
|% -7,14
|
|ODAS
|4,38
|946.276.510
|% 8,42
|
|EKGYO
|3,57
|507.784.996
|% 0,85
|
|DOHOL
|4,51
|447.243.913
|% -2,59
|
|YKBNK
|5,51
|506.149.263
|% 1,29
|
|GSRAY
|6,11
|553.969.896
|% -7,14
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9607
|17,9651
|% 0,18
|
|Euro
|18,3289
|18,3386
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,6576
|21,7662
|% -0,17
|
|Frank
|18,9388
|19,0528
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7695
|4,7934
|% 0,18
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-18,02
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.921
|6.975
|-17,00
|
|Yarım
|3.372
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|96,19
|96,19
|-1,96
|