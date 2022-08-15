***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055346
BIST
11:412.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,83
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:4117,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
11:4118,3437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3340
11:411.031,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,72
|Açılış
|: 1.031,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.031,20
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IZMDC
|3,08
|197.119.581
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.190.832
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|207.605.198
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|531.727.819
|% -9,98
|
|PAMEL
|151,70
|7.566.192
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|37.860.584
|% -9,96
|
|GSRAY
|6,13
|547.668.184
|% -6,84
|
|DEVA
|33,66
|46.200.342
|% -4,86
|
|THYAO
|62,35
|1.764.058.850
|% -0,08
|
|ODAS
|4,39
|932.846.131
|% 8,66
|
|SASA
|52,95
|550.202.721
|% 0,67
|
|GSRAY
|6,13
|547.668.184
|% -6,84
|
|BARMA
|43,12
|531.727.819
|% -9,98
|
|ODAS
|4,39
|932.846.131
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,56
|491.783.924
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,51
|438.349.898
|% -2,59
|
|GSRAY
|6,13
|547.668.184
|% -6,84
|
|YKBNK
|5,53
|470.636.733
|% 1,65
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9629
|% 0,17
|
|Euro
|18,3359
|18,3473
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,6609
|21,7696
|% -0,15
|
|Frank
|18,9406
|19,0547
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7694
|4,7934
|% 0,18
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,13
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|-7,83
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.918
|6.973
|-19,00
|
|Yarım
|3.371
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,53
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,18
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|-2,04
|