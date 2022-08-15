***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055348
BIST
11:272.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 11,22
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:2717,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9719
En Düşük
17,8981
11:2718,3724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3652
11:271.031,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.031,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.031,20
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IZMDC
|3,08
|175.819.574
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.177.135
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|205.995.247
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|PAMEL
|151,70
|7.523.565
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|36.314.223
|% -9,96
|
|BARMA
|44,36
|477.218.931
|% -7,39
|
|AKENR
|1,84
|35.596.296
|% -7,07
|
|GSRAY
|6,19
|502.551.660
|% -5,93
|
|THYAO
|62,30
|1.724.279.542
|% -0,16
|
|ODAS
|4,33
|810.667.560
|% 7,18
|
|SASA
|52,90
|522.913.493
|% 0,57
|
|AKBNK
|10,18
|518.517.659
|% 1,80
|
|GSRAY
|6,19
|502.551.660
|% -5,93
|
|ODAS
|4,33
|810.667.560
|% 7,18
|
|EKGYO
|3,56
|479.385.167
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,52
|409.480.702
|% -2,38
|
|YKBNK
|5,52
|462.246.287
|% 1,47
|
|GSRAY
|6,19
|502.551.660
|% -5,93
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9598
|17,9649
|% 0,18
|
|Euro
|18,3695
|18,3831
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,6684
|21,7771
|% -0,12
|
|Frank
|18,9488
|19,0630
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7693
|4,7932
|% 0,17
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,27
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-6,99
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.925
|6.978
|-14,00
|
|Yarım
|3.374
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,17
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|-1,74
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40POLHO
Yüzde 6.90 oranında artışla 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 496, 634 adet işlem
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11:39XU100
Endeks 2, 873 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 13, 539.00 milyon TL de
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11:39MEPET
Yüzde 6.74 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 176 adet işlem
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11:38TLMAN
Yüzde 4.33 oranında artışla 34.20 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 225 adet işlem
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11:36YYAPI
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 787, 631 adet işlem