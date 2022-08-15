***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055349
BIST
11:072.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 11,82
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:0717,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
11:0718,3857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
11:071.032,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.032,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.031,49
BIST En Aktif Hisseler11:05
|IZMDC
|3,08
|160.633.579
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.059.388
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|32.819.078
|% 9,93
|
|PAMEL
|151,70
|7.077.870
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|32.229.664
|% -9,96
|
|GSRAY
|5,95
|379.521.676
|% -9,57
|
|BARMA
|43,88
|424.165.176
|% -8,39
|
|AKENR
|1,87
|24.550.241
|% -5,56
|
|THYAO
|62,50
|1.453.523.476
|% 0,16
|
|ODAS
|4,33
|666.170.359
|% 7,18
|
|SASA
|52,95
|482.244.994
|% 0,67
|
|BARMA
|43,88
|424.165.176
|% -8,39
|
|AKBNK
|10,18
|389.331.757
|% 1,80
|
|ODAS
|4,33
|666.170.359
|% 7,18
|
|EKGYO
|3,55
|327.034.352
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,48
|345.621.370
|% -3,24
|
|TSKB
|3,56
|248.185.630
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,52
|369.186.153
|% 1,47
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9624
|% 0,17
|
|Euro
|18,3764
|18,3868
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,6751
|21,7838
|% -0,09
|
|Frank
|18,9521
|19,0663
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% 0,16
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-14,38
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-7,49
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.922
|6.974
|-18,00
|
|Yarım
|3.373
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,54
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|96,47
|96,47
|-1,68
|
Seans Raporu
11:05
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