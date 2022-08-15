***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055343
BIST
12:262.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
12:2617,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
12:2618,3277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0732
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
12:261.029,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.029,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.028,98
BIST En Aktif Hisseler12:26
|IZMDC
|3,08
|199.673.834
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.373.941
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|214.248.199
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|537.461.658
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|60.888.163
|% -9,96
|
|AKENR
|1,86
|42.611.941
|% -6,06
|
|PAMEL
|159,50
|11.048.176
|% -5,34
|
|DEVA
|33,50
|54.845.423
|% -5,31
|
|THYAO
|62,45
|1.924.352.627
|% 0,08
|
|ODAS
|4,39
|1.085.538.767
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,31
|718.168.789
|% -4,10
|
|AKBNK
|10,18
|624.819.334
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,57
|615.665.296
|% 0,85
|
|ODAS
|4,39
|1.085.538.767
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,57
|615.665.296
|% 0,85
|
|DOHOL
|4,47
|554.006.574
|% -3,46
|
|GSRAY
|6,31
|718.168.789
|% -4,10
|
|YKBNK
|5,50
|582.064.303
|% 1,10
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9634
|% 0,17
|
|Euro
|18,3174
|18,3277
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,5898
|21,6981
|% -0,48
|
|Frank
|18,9022
|19,0160
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,14
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-9,87
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|-65,00
|
|Tam
|6.907
|6.957
|-35,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|-3,53
|