***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055344
BIST
13:512.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,12
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
13:5117,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
13:5118,3350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0659
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
13:511.026,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,87
|Açılış
|: 1.026,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler13:49
|CMBTN
|240,30
|4.867.277
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|674.609
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|260.674.855
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.400.642
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|542.347.844
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.545.150
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|AKENR
|1,87
|50.089.164
|% -5,56
|
|THYAO
|62,55
|2.215.497.857
|% 0,24
|
|ODAS
|4,41
|1.266.969.527
|% 9,16
|
|GSRAY
|6,69
|1.121.630.823
|% 1,67
|
|AKBNK
|10,21
|784.199.096
|% 2,10
|
|DOHOL
|4,49
|726.293.239
|% -3,02
|
|ODAS
|4,41
|1.266.969.527
|% 9,16
|
|EKGYO
|3,55
|695.761.271
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,69
|1.121.630.823
|% 1,67
|
|DOHOL
|4,49
|726.293.239
|% -3,02
|
|YKBNK
|5,50
|711.944.779
|% 1,10
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9596
|17,9660
|% 0,19
|
|Euro
|18,3224
|18,3300
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,6096
|21,7179
|% -0,39
|
|Frank
|18,9118
|19,0257
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,18
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-25,88
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-13,79
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.956
|-86,00
|
|Tam
|6.882
|6.935
|-57,00
|
|Yarım
|3.353
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.695
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|-4,54
|