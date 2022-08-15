***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
15.08.2022 11:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055347
BIST
12:312.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,36
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
12:3117,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
12:3118,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0741
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
12:311.029,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,23
|Açılış
|: 1.029,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.028,98
BIST En Aktif Hisseler12:29
|IZMDC
|3,08
|199.819.835
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.381.150
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|214.334.087
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|537.777.340
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|60.945.168
|% -9,96
|
|PAMEL
|156,70
|13.365.503
|% -7,00
|
|AKENR
|1,86
|42.663.784
|% -6,06
|
|DEVA
|33,48
|55.145.198
|% -5,37
|
|THYAO
|62,40
|1.936.377.900
|% 0,00
|
|ODAS
|4,39
|1.086.124.770
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,45
|746.464.267
|% -1,98
|
|AKBNK
|10,17
|626.717.998
|% 1,70
|
|EKGYO
|3,56
|615.840.087
|% 0,56
|
|ODAS
|4,39
|1.086.124.770
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,56
|615.840.087
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,46
|558.438.669
|% -3,67
|
|GSRAY
|6,45
|746.464.267
|% -1,98
|
|YKBNK
|5,48
|584.322.020
|% 0,74
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9591
|17,9611
|% 0,16
|
|Euro
|18,3176
|18,3300
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,5983
|21,7066
|% -0,44
|
|Frank
|18,9024
|19,0162
|% -0,37
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,19
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-20,74
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|-65,00
|
|Tam
|6.908
|6.958
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|-3,51
|