***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059550
BIST
11:323.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 48,26
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:3218,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:3218,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0878
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:32998,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,53
|Açılış
|: 998,56
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KNFRT
|10,57
|23.368.886
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.675.517
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.334.420
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|ULUSE
|140,40
|9.198.869
|% 8,42
|
|MTRKS
|47,52
|1.793.357
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|CANTE
|77,50
|9.248.957
|% -5,49
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|DITAS
|25,16
|7.001.330
|% -4,84
|
|THYAO
|71,90
|2.023.648.393
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,56
|2.021.778.238
|% 5,99
|
|HALKB
|8,42
|1.444.939.100
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.397.254.428
|% -1,32
|
|VAKBN
|7,57
|1.015.740.361
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.397.254.428
|% -1,32
|
|HALKB
|8,42
|1.444.939.100
|% -1,17
|
|EKGYO
|4,04
|680.029.928
|% 1,00
|
|AKBNK
|12,56
|2.021.778.238
|% 5,99
|
|VAKBN
|7,57
|1.015.740.361
|% -1,17
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2285
|% 0,18
|
|Euro
|18,1814
|18,1954
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,9971
|21,1024
|% 0,29
|
|Frank
|18,5225
|18,6341
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8340
|4,8582
|% 0,17
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,63
|
|Altın Gr.
|997
|998
|4,72
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.717
|6.770
|5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.310
|3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.654
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|2,13
|
Seans Raporu
11:30
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11:44DOGUB
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 732, 597 adet işlem
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11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 98 artarak (% 1.56 ) 3, 454
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11:43
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11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, THYAO, HALKB
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11:43XU100
Endeks 3, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 21, 247.00 milyon TL de