***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059551
BIST
11:173.195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 52,01
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.197
En Düşük
3.160
11:1718,2251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:1718,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:17997,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,72
|Açılış
|: 997,53
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:17
|HKTM
|23,38
|42.482.772
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.210.887
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,54
|20.443.691
|% 9,68
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|EMNIS
|46,50
|18.228
|% 8,04
|
|MTRKS
|47,52
|1.708.344
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,85
|4.486.858
|% -6,19
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,60
|42.116.749
|% -5,18
|
|THYAO
|71,90
|1.873.156.046
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,50
|1.594.046.587
|% 5,49
|
|HALKB
|8,45
|1.355.504.152
|% -0,82
|
|YKBNK
|7,48
|1.272.941.059
|% -1,19
|
|VAKBN
|7,61
|935.875.359
|% -0,65
|
|YKBNK
|7,48
|1.272.941.059
|% -1,19
|
|HALKB
|8,45
|1.355.504.152
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,06
|573.676.302
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,50
|1.594.046.587
|% 5,49
|
|VAKBN
|7,61
|935.875.359
|% -0,65
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2175
|18,2251
|% 0,16
|
|Euro
|18,1881
|18,1945
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0029
|21,1083
|% 0,32
|
|Frank
|18,5272
|18,6388
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,19
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,98
|
|Altın Gr.
|998
|998
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.715
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.272
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|1,80
|
Seans Raporu
11:17
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11:32SOKM
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11:31GOODY
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11:29YATAS
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11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 98 artarak (% 1.68 ) 3, 458
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11:28
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