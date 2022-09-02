***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059556
BIST
11:513.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 47,23
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:5118,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:5118,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0818
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:51998,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 998,55
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KNFRT
|10,57
|23.921.908
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.892.250
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.337.836
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|CLEBI
|432,20
|121.286.712
|% 8,84
|
|MTRKS
|47,52
|1.944.328
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,63
|60.200.555
|% -4,85
|
|OSMEN
|32,00
|3.747.425
|% -4,76
|
|THYAO
|71,70
|2.240.581.141
|% 0,84
|
|AKBNK
|12,54
|2.180.275.192
|% 5,82
|
|HALKB
|8,34
|1.524.843.567
|% -2,11
|
|YKBNK
|7,46
|1.461.166.438
|% -1,45
|
|VAKBN
|7,53
|1.064.570.503
|% -1,70
|
|YKBNK
|7,46
|1.461.166.438
|% -1,45
|
|EKGYO
|4,05
|754.053.496
|% 1,25
|
|HALKB
|8,34
|1.524.843.567
|% -2,11
|
|AKBNK
|12,54
|2.180.275.192
|% 5,82
|
|VAKBN
|7,53
|1.064.570.503
|% -1,70
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2284
|% 0,18
|
|Euro
|18,1822
|18,1987
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,9997
|21,1050
|% 0,30
|
|Frank
|18,5213
|18,6329
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8313
|4,8555
|% 0,12
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,91
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.728
|6.783
|18,00
|
|Yarım
|3.278
|3.316
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|2,75
|
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11:49
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