***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059558
BIST
10:403.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 36,77
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.184
En Düşük
3.160
10:4018,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2618
En Düşük
18,1996
10:4018,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2202
En Düşük
18,1031
10:40998,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,51
|Açılış
|: 998,32
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler10:39
|HKTM
|23,38
|41.794.769
|% 9,97
|
|MANAS
|23,20
|78.626.218
|% 9,95
|
|KNFRT
|10,56
|14.177.008
|% 9,89
|
|DOGUB
|11,49
|5.895.374
|% 9,85
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|MTRKS
|47,52
|1.352.467
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,66
|3.156.527
|% -9,86
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|CANTE
|78,05
|6.255.233
|% -4,82
|
|THYAO
|71,90
|1.067.536.424
|% 1,13
|
|YKBNK
|7,49
|849.879.970
|% -1,06
|
|AKBNK
|12,12
|825.154.671
|% 2,28
|
|HALKB
|8,26
|727.888.962
|% -3,05
|
|ISCTR
|8,12
|536.694.084
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,49
|849.879.970
|% -1,06
|
|EKGYO
|4,06
|406.363.931
|% 1,50
|
|HALKB
|8,26
|727.888.962
|% -3,05
|
|AKBNK
|12,12
|825.154.671
|% 2,28
|
|ISCTR
|8,12
|536.694.084
|% 1,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2105
|18,2362
|% 0,22
|
|Euro
|18,2030
|18,2157
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0071
|21,1125
|% 0,34
|
|Frank
|18,5196
|18,6311
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8342
|4,8584
|% 0,18
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,77
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.718
|6.777
|12,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|2,05
|