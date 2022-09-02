***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059559
BIST
11:043.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,70
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.192
En Düşük
3.160
11:0418,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:0418,2032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0984
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:04997,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,17
|Açılış
|: 997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:03
|HKTM
|23,38
|42.392.783
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.100.154
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,52
|19.960.234
|% 9,47
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|MANAS
|22,84
|111.723.591
|% 8,25
|
|MTRKS
|47,52
|1.635.733
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,75
|4.224.543
|% -8,12
|
|MIPAZ
|8,46
|33.248.850
|% -6,73
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|OSMEN
|31,80
|2.735.475
|% -5,36
|
|THYAO
|71,90
|1.738.373.815
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,37
|1.292.599.090
|% 4,39
|
|HALKB
|8,58
|1.218.540.736
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,52
|1.168.108.503
|% -0,66
|
|VAKBN
|7,76
|857.779.625
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,52
|1.168.108.503
|% -0,66
|
|HALKB
|8,58
|1.218.540.736
|% 0,70
|
|EKGYO
|4,04
|530.431.032
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,76
|857.779.625
|% 1,31
|
|AKBNK
|12,37
|1.292.599.090
|% 4,39
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2083
|18,2364
|% 0,22
|
|Euro
|18,1858
|18,1982
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,9984
|21,1037
|% 0,30
|
|Frank
|18,5274
|18,6391
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8336
|4,8578
|% 0,16
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,96
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.716
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|1,81
|