***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059557
BIST
11:253.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,68
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:2518,2251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:2518,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0839
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:25998,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,67
|Açılış
|: 998,49
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KNFRT
|10,57
|22.953.295
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.628.547
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.324.967
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|EMNIS
|46,50
|18.228
|% 8,04
|
|MTRKS
|47,52
|1.774.587
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|CANTE
|77,80
|8.923.515
|% -5,12
|
|DOBUR
|47,06
|2.174.064
|% -4,70
|
|THYAO
|71,90
|1.948.337.894
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,58
|1.896.143.984
|% 6,16
|
|HALKB
|8,46
|1.410.509.184
|% -0,70
|
|YKBNK
|7,48
|1.338.922.676
|% -1,19
|
|VAKBN
|7,61
|984.563.189
|% -0,65
|
|YKBNK
|7,48
|1.338.922.676
|% -1,19
|
|HALKB
|8,46
|1.410.509.184
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,06
|657.129.411
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,58
|1.896.143.984
|% 6,16
|
|VAKBN
|7,61
|984.563.189
|% -0,65
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,96
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.716
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|1,81
|