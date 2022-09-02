***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.09.2022 10:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059560
BIST
11:243.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 46,82
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:2418,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:2418,1916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0868
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:24998,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,53
|Açılış
|: 998,23
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:22
|HKTM
|23,38
|42.554.198
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.322.196
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,55
|21.025.498
|% 9,78
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|ULUSE
|140,90
|8.150.188
|% 8,80
|
|MTRKS
|47,52
|1.760.521
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|CANTE
|77,55
|8.916.981
|% -5,43
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|DOBUR
|47,24
|2.136.386
|% -4,33
|
|THYAO
|71,90
|1.938.282.215
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,60
|1.836.171.591
|% 6,33
|
|HALKB
|8,48
|1.403.633.284
|% -0,47
|
|YKBNK
|7,50
|1.320.874.048
|% -0,92
|
|VAKBN
|7,64
|973.802.370
|% -0,26
|
|YKBNK
|7,50
|1.320.874.048
|% -0,92
|
|HALKB
|8,48
|1.403.633.284
|% -0,47
|
|EKGYO
|4,06
|656.374.246
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,60
|1.836.171.591
|% 6,33
|
|VAKBN
|7,64
|973.802.370
|% -0,26
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2156
|18,2297
|% 0,18
|
|Euro
|18,1808
|18,1907
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9991
|21,1044
|% 0,30
|
|Frank
|18,5246
|18,6362
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8348
|4,8590
|% 0,19
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,73
|
|Altın Gr.
|997
|997
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.717
|6.769
|4,00
|
|Yarım
|3.273
|3.309
|2,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,42
|94,42
|2,06
|