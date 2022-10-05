***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2022 17:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067541
BIST
15:423.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 28,53
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
15:4218,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:4218,1113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0764
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
15:421.019,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.019,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.017,24
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KRONT
|53,65
|60.604.265
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.853.702
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.943.836
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.266.746
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.877.886
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|129.908.272
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,90
|3.772.064.146
|% 0,24
|
|SASA
|87,95
|3.329.463.886
|% 3,23
|
|SISE
|29,72
|2.422.478.404
|% 0,88
|
|ASELS
|31,92
|2.250.168.533
|% 1,53
|
|HEKTS
|69,20
|1.399.266.746
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|1.076.632.140
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,19
|1.099.819.735
|% 0,61
|
|ODAS
|7,51
|888.137.450
|% 3,30
|
|AKBNK
|13,01
|1.281.391.253
|% 0,85
|
|PETKM
|14,48
|1.312.432.772
|% 1,19
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5861
|18,5897
|% 0,03
|
|Euro
|18,1029
|18,1113
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,6440
|20,7476
|% -0,11
|
|Frank
|18,6273
|18,7395
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9274
|4,9521
|% -0,00
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,44
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-41,00
|
|Tam
|6.836
|6.892
|-39,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,51
|95,51
|1,09
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KOZAA, GUBRF
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 89 artarak (% 0.76 ) 3, 188
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, ACSEL, CEMTS, KRONT, ORGE
-
15:58
PRDGS, MEGAP, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:58
ROYAL, MMCAS, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında