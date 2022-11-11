***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.11.2022 14:23
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079477
BIST
14:174.526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 59,22
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:1718,5519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0620
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:1719,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2273
|Açılış
|: 19,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
14:171.048,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.048,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:14
|VERUS
|96,80
|48.709.488
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|86.879.034
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.099.194
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|17.977.985
|% 9,98
|
|EGPRO
|54,00
|42.070.152
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.575.411
|% -10,00
|
|GLBMD
|11,64
|18.031.717
|% -4,28
|
|TRILC
|12,24
|131.592.760
|% -4,15
|
|IMASM
|123,90
|8.866.290
|% -3,95
|
|KZBGY
|17,65
|89.836.071
|% -3,87
|
|THYAO
|113,80
|5.441.233.428
|% 0,35
|
|EREGL
|37,46
|4.308.571.823
|% -0,21
|
|ASELS
|40,12
|3.936.785.458
|% 5,47
|
|PETKM
|14,60
|2.428.324.496
|% 0,83
|
|ODAS
|10,88
|2.156.885.341
|% 9,02
|
|EKGYO
|5,40
|1.346.190.198
|% 0,37
|
|ODAS
|10,88
|2.156.885.341
|% 9,02
|
|YKBNK
|9,94
|2.028.930.531
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,24
|394.149.900
|% 0,45
|
|TSKB
|3,16
|548.329.835
|% 0,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5481
|18,5497
|% 0,32
|
|Euro
|19,0609
|19,0733
|% 1,17
|
|Sterlin
|21,6868
|21,7956
|% 0,44
|
|Frank
|19,2359
|19,3518
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9204
|4,9451
|% 0,35
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|3,70
|
|Cumhuriyet
|6.947
|7.052
|101,00
|
|Tam
|6.899
|7.018
|0,00
|
|Yarım
|3.351
|3.431
|0,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.715
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|96,47
|96,47
|2,80
|
Seans Raporu
14:14
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14:29XU100
Endeks 4, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 58, 642.00 milyon TL de
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14:29ODAS
Yüzde 9.02 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 861, 761 adet işlem
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14:28PRDGS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 774 adet işlem
-
14:27ODAS
Yüzde 9.32 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 223, 800 adet işlem
-
14:26HUBVC
Yüzde 5.82 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 800, 818 adet işlem