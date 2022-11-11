***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.11.2022 14:23
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079480
BIST
16:214.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 39,98
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:2118,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:2119,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2615
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:211.050,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.050,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BRYAT
|956,30
|180.707.981
|% 10,00
|
|HUBVC
|6,05
|84.715.058
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.391.212
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.701.690
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|20.754.415
|% -10,00
|
|TURGG
|261,50
|28.292.960
|% -9,95
|
|GLBMD
|11,03
|38.598.115
|% -9,29
|
|KZBGY
|16,83
|164.248.303
|% -8,33
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|113,00
|6.747.368.697
|% -0,35
|
|EREGL
|37,28
|5.365.888.547
|% -0,69
|
|ASELS
|39,70
|4.943.289.045
|% 4,36
|
|PETKM
|14,44
|3.159.670.899
|% -0,28
|
|ODAS
|10,82
|2.621.943.723
|% 8,42
|
|EKGYO
|5,55
|2.344.156.245
|% 3,16
|
|YKBNK
|9,87
|2.529.833.399
|% 1,02
|
|ODAS
|10,82
|2.621.943.723
|% 8,42
|
|SKBNK
|2,20
|522.594.354
|% -1,35
|
|PETKM
|14,44
|3.159.670.899
|% -0,28
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5260
|18,5454
|% 0,30
|
|Euro
|19,0998
|19,1238
|% 1,44
|
|Sterlin
|21,7528
|21,8619
|% 0,74
|
|Frank
|19,3191
|19,4354
|% 1,29
|
|Riyal
|4,9123
|4,9369
|% 0,18
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.952
|7.057
|106,00
|
|Tam
|6.924
|7.042
|24,00
|
|Yarım
|3.363
|3.443
|12,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|2,42
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 77 artarak (% 0.32 ) 4, 900
-
16:34XU100
Endeks 4, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 77, 138.00 milyon TL de
-
16:34BIOEN
Yüzde 7.49 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 284, 778 adet işlem
-
16:33ALCAR
Yüzde 7.40 oranında artışla 544.00 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 978 adet işlem
-
16:32GSDDE
Yüzde 4.49 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 904 adet işlem