***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.11.2022 14:23
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079483
BIST
14:164.526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 59,23
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:1618,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:1619,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2220
|Açılış
|: 18,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0948
En Düşük
18,8141
14:161.048,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.048,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AKENR
|4,40
|86.879.034
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|48.253.464
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.099.194
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|42.070.152
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|17.969.774
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|18.536.892
|% -10,00
|
|GLBMD
|11,65
|17.608.324
|% -4,19
|
|IMASM
|123,60
|8.866.290
|% -4,19
|
|TRILC
|12,25
|131.256.092
|% -4,07
|
|IDGYO
|3,59
|9.746.517
|% -4,01
|
|THYAO
|113,70
|5.417.068.424
|% 0,26
|
|EREGL
|37,44
|4.297.111.767
|% -0,27
|
|ASELS
|40,14
|3.910.075.451
|% 5,52
|
|PETKM
|14,60
|2.412.618.380
|% 0,83
|
|ODAS
|10,91
|2.146.092.079
|% 9,32
|
|EKGYO
|5,40
|1.343.378.939
|% 0,37
|
|ODAS
|10,91
|2.146.092.079
|% 9,32
|
|YKBNK
|9,95
|2.007.527.508
|% 1,84
|
|SKBNK
|2,24
|393.866.127
|% 0,45
|
|TSKB
|3,15
|540.842.713
|% 0,64
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5481
|18,5519
|% 0,34
|
|Euro
|19,0550
|19,0688
|% 1,15
|
|Sterlin
|21,6803
|21,7890
|% 0,41
|
|Frank
|19,2289
|19,3447
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9204
|4,9451
|% 0,35
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,51
|
|Cumhuriyet
|6.935
|7.040
|89,00
|
|Tam
|6.910
|7.030
|12,00
|
|Yarım
|3.356
|3.437
|6,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.718
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,45
|96,45
|2,78
|
Seans Raporu
14:14
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14:29XU100
Endeks 4, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 58, 642.00 milyon TL de
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14:29ODAS
Yüzde 9.02 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 861, 761 adet işlem
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14:28PRDGS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 774 adet işlem
-
14:27ODAS
Yüzde 9.32 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 223, 800 adet işlem
-
14:26HUBVC
Yüzde 5.82 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 800, 818 adet işlem