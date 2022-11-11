***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.11.2022 14:23
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079485
BIST
14:404.525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 58,15
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
14:4018,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0540
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
14:4019,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2446
|Açılış
|: 19,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0969
En Düşük
18,8141
14:401.049,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.049,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler14:40
|VERUS
|96,80
|50.814.646
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|87.118.438
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.226.607
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|347.670.077
|% 9,99
|
|MAALT
|314,00
|41.955.882
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|19.414.943
|% -10,00
|
|GLBMD
|11,51
|21.028.740
|% -5,35
|
|BALAT
|11,00
|183.706
|% -4,35
|
|IMASM
|123,60
|9.263.229
|% -4,19
|
|SRVGY
|122,40
|13.442.447
|% -4,15
|
|THYAO
|113,90
|5.533.310.601
|% 0,44
|
|EREGL
|37,42
|4.414.846.029
|% -0,32
|
|ASELS
|40,04
|4.020.339.379
|% 5,26
|
|PETKM
|14,56
|2.512.439.014
|% 0,55
|
|ODAS
|10,87
|2.254.398.374
|% 8,92
|
|EKGYO
|5,44
|1.416.748.354
|% 1,12
|
|ODAS
|10,87
|2.254.398.374
|% 8,92
|
|YKBNK
|9,93
|2.072.246.821
|% 1,64
|
|SKBNK
|2,23
|410.863.838
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,45
|1.665.278.013
|% 0,53
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5353
|18,5439
|% 0,29
|
|Euro
|19,0843
|19,0964
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,7144
|21,8233
|% 0,56
|
|Frank
|19,2844
|19,4005
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9164
|4,9411
|% 0,27
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|91,00
|
|Tam
|6.914
|7.030
|12,00
|
|Yarım
|3.358
|3.437
|6,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.718
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|-0,08
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|2,92
|
Seans Raporu
14:40
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14:55HEKTS
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14:54
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14:54
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14:54
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