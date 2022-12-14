***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
14.12.2022 17:16
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087178
BIST
17:035.214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -42,16
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:0318,6444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:0319,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:031.084,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.084,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BRYAT
|1.313,40
|294.814.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.370.613
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|VKING
|22,78
|11.873.745
|% 9,94
|
|YESIL
|4,44
|37.382.582
|% -7,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|CMENT
|82,90
|598.606
|% -5,74
|
|IHLAS
|1,19
|122.237.480
|% -5,56
|
|SASA
|113,50
|546.788.929
|% -5,02
|
|KRDMD
|18,87
|14.490.812.555
|% 0,27
|
|ASELS
|58,00
|7.657.993.731
|% -2,27
|
|THYAO
|141,70
|7.223.118.007
|% -1,60
|
|AKBNK
|17,87
|5.619.788.769
|% 2,35
|
|VAKBN
|11,19
|5.428.326.974
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,87
|14.490.812.555
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,13
|4.895.465.933
|% 2,78
|
|SKBNK
|2,80
|1.649.677.555
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,19
|5.428.326.974
|% 6,07
|
|YKBNK
|11,69
|4.763.842.341
|% 1,21
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6307
|18,6391
|% -0,02
|
|Euro
|19,8278
|19,8415
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9798
|23,0951
|% 0,02
|
|Frank
|20,0310
|20,1516
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% -0,02
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.278
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|0,63
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15IHGZT
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 275, 114 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 81 kaybederek (% -1.20 ) 5, 581
-
17:13XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 133, 083.00 milyon TL de
-
17:13DOAS
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 157.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 603, 360 adet işlem
-
17:11SASA
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 783, 542 adet işlem