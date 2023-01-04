***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2023 16:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093208
BIST
16:375.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -85,44
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:3718,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:3719,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1571
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:371.122,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.121,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:37
|EYGYO
|22,90
|15.661.905
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|84.561.373
|% 9,98
|
|SAMAT
|21,02
|46.007.515
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.084.374
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|75.893.163
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.481.915
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.097.940
|% -9,93
|
|SANEL
|20,72
|22.690.592
|% -8,56
|
|TUREX
|28,12
|44.727.248
|% -8,22
|
|EREGL
|43,00
|10.606.894.330
|% 1,80
|
|KRDMD
|19,64
|7.442.939.302
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,36
|6.468.457.848
|% -0,64
|
|ASELS
|65,50
|5.986.328.346
|% -5,21
|
|THYAO
|145,20
|5.760.800.504
|% -1,49
|
|EKGYO
|9,36
|6.468.457.848
|% -0,64
|
|KRDMD
|19,64
|7.442.939.302
|% 4,41
|
|EREGL
|43,00
|10.606.894.330
|% 1,80
|
|YKBNK
|11,70
|2.814.995.889
|% -0,26
|
|ISCTR
|12,69
|2.695.414.083
|% 0,16
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7417
|18,7463
|% 0,13
|
|Euro
|19,9111
|19,9232
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,5430
|22,6560
|% 0,90
|
|Frank
|20,1454
|20,2667
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|23,09
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|16,17
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.581
|7.638
|63,00
|
|Yarım
|3.671
|3.734
|31,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,22
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|-2,04
|