***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2023 16:32
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093210
BIST
16:335.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -90,91
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:3318,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:3319,9178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1517
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:331.121,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 16,17
|Açılış
|: 1.121,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EYGYO
|22,90
|15.401.807
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|32.439.403
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.028.640
|% 9,93
|
|SAMAT
|21,00
|44.873.662
|% 9,83
|
|FMIZP
|220,70
|112.427.969
|% 8,19
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.437.653
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.077.402
|% -9,93
|
|LIDER
|88,35
|23.841.989
|% -9,29
|
|TUREX
|27,90
|44.178.778
|% -8,94
|
|KRDMD
|19,49
|7.248.124.196
|% 3,62
|
|EKGYO
|9,28
|6.270.108.342
|% -1,49
|
|THYAO
|144,80
|5.577.212.733
|% -1,76
|
|PETKM
|19,98
|3.484.289.318
|% -2,44
|
|YKBNK
|11,67
|2.709.865.155
|% -0,51
|
|EKGYO
|9,28
|6.270.108.342
|% -1,49
|
|KRDMD
|19,49
|7.248.124.196
|% 3,62
|
|YKBNK
|11,67
|2.709.865.155
|% -0,51
|
|PETKM
|19,98
|3.484.289.318
|% -2,44
|
|SKBNK
|3,03
|382.810.616
|% -1,94
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7420
|18,7458
|% 0,13
|
|Euro
|19,9139
|19,9248
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,5214
|22,6344
|% 0,81
|
|Frank
|20,1250
|20,2462
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,27
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,55
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.553
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|0,14
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
|
Seans Raporu
16:31
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16:46ARSAN
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16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 35 kaybederek (% -1.66 ) 5, 995
-
16:43XU100
Endeks 5, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 96, 091.00 milyon TL de