***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2023 11:25
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093931
BIST
14:115.431
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -92,95
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:1118,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:1119,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0483
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:111.115,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.115,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:10
|EUKYO
|4,84
|3.837.179
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.075.166
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|50.780.546
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|3.714.476
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,70
|200.689.292
|% 8,56
|
|ULUSE
|202,50
|25.710.466
|% -10,00
|
|UMPAS
|5,81
|493.434
|% -9,92
|
|GLRYH
|10,83
|124.757.941
|% -9,90
|
|MARTI
|5,48
|10.819.011
|% -9,87
|
|TERA
|23,52
|321.946.745
|% -9,19
|
|EREGL
|43,14
|13.939.156.915
|% 0,51
|
|THYAO
|143,50
|8.304.559.378
|% -0,69
|
|KRDMD
|19,23
|5.278.858.439
|% -2,83
|
|ASELS
|63,80
|4.205.976.956
|% -2,07
|
|EKGYO
|9,16
|2.855.970.399
|% -2,76
|
|EREGL
|43,14
|13.939.156.915
|% 0,51
|
|EKGYO
|9,16
|2.855.970.399
|% -2,76
|
|KRDMD
|19,23
|5.278.858.439
|% -2,83
|
|YKBNK
|11,38
|2.118.040.697
|% -2,23
|
|AKBNK
|19,60
|2.814.292.685
|% -0,25
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7607
|18,7707
|% 0,15
|
|Euro
|19,9267
|19,9441
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,5017
|22,6145
|% -0,14
|
|Frank
|20,1740
|20,2955
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9768
|5,0017
|% 0,15
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.555
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.659
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|1,62
|