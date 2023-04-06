***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2023 15:26
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132492
BIST
16:014.910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,27
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0119,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0121,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0799
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:011.246,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.246,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.396.882
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,30
|120.375.577
|% -7,80
|
|DGGYO
|33,20
|33.913.487
|% -7,78
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|KUTPO
|45,62
|41.500.573
|% -5,63
|
|ESEN
|58,00
|43.947.992
|% -4,84
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|THYAO
|126,20
|2.357.562.991
|% 0,72
|
|ASTOR
|58,45
|2.136.960.268
|% 2,54
|
|EREGL
|35,04
|1.522.779.177
|% -1,07
|
|TUPRS
|78,05
|1.387.955.221
|% -1,76
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|YYAPI
|2,92
|227.199.766
|% 8,55
|
|EKGYO
|6,33
|476.787.390
|% -0,78
|
|YGYO
|2,16
|141.363.867
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.306.287.123
|% 0,47
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2499
|19,2539
|% 0,09
|
|Euro
|20,9850
|21,0309
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8719
|23,9916
|% -0,15
|
|Frank
|21,1722
|21,2998
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.503
|8.551
|-25,00
|
|Yarım
|4.153
|4.184
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|0,01
|