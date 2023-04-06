***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2023 15:27
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132498
BIST
16:014.909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -11,32
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0119,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0121,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0810
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:011.245,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.246,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.396.882
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,30
|120.375.577
|% -7,80
|
|DGGYO
|33,20
|33.913.487
|% -7,78
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|KUTPO
|45,62
|41.500.573
|% -5,63
|
|ESEN
|58,00
|43.947.992
|% -4,84
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|THYAO
|126,20
|2.357.562.991
|% 0,72
|
|ASTOR
|58,45
|2.136.960.268
|% 2,54
|
|EREGL
|35,04
|1.522.779.177
|% -1,07
|
|TUPRS
|78,05
|1.387.955.221
|% -1,76
|
|AKFYE
|15,42
|3.094.377.922
|% -7,28
|
|YYAPI
|2,92
|227.199.766
|% 8,55
|
|EKGYO
|6,33
|476.787.390
|% -0,78
|
|YGYO
|2,16
|141.363.867
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.306.287.123
|% 0,47
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2499
|19,2539
|% 0,09
|
|Euro
|20,9850
|21,0309
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8616
|23,9813
|% -0,19
|
|Frank
|21,1652
|21,2927
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1175
|5,1432
|% 0,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-7,63
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.463
|8.591
|-4,00
|
|Tam
|8.507
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.155
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,18
|