***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2023 13:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149506
BIST
13:504.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -36,94
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5019,5361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5021,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:501.276,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.276,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:50
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|189.837.968
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.099
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.035.655
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,94
|138.502.615
|% -9,81
|
|IZINV
|19,95
|7.254.176
|% -8,15
|
|AYEN
|19,07
|35.421.924
|% -7,87
|
|ISCTR
|12,57
|2.627.458.619
|% 3,71
|
|KCHOL
|86,55
|2.098.029.824
|% -0,35
|
|CWENE
|110,90
|1.196.361.779
|% -6,18
|
|SISE
|37,10
|1.184.833.611
|% -1,07
|
|THYAO
|127,50
|1.044.911.086
|% -1,01
|
|ISCTR
|12,57
|2.627.458.619
|% 3,71
|
|EKGYO
|5,52
|375.619.415
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,49
|673.398.627
|% 0,96
|
|ZOREN
|4,49
|189.837.968
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,14
|562.286.092
|% 0,28
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5316
|19,5361
|% 0,12
|
|Euro
|21,3863
|21,3911
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5753
|24,6985
|% 0,07
|
|Frank
|21,8338
|21,9653
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1927
|5,2187
|% 0,08
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|-0,82
|