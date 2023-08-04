***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2023 11:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180622
BIST
'
12:197.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,57
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:1926,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0476
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:1929,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0212
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:191.678,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.678,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:19
|RAYSG
|43,56
|31.832.510
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|641.867.673
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.482.087
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.423.697
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|373.808.040
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.667
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|9.992.662
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,80
|3.803.384.215
|% 1,41
|
|THYAO
|236,50
|2.585.461.841
|% 0,64
|
|KONTR
|248,90
|2.431.834.562
|% -1,11
|
|EKGYO
|8,89
|2.146.091.591
|% 0,34
|
|SMRTG
|86,00
|2.042.216.365
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|CEMAS
|3,22
|369.631.357
|% 3,21
|
|GSDHO
|4,74
|512.584.488
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,13
|1.446.903.236
|% 5,73
|
|YKBNK
|14,12
|889.319.035
|% 0,43
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9761
|26,9944
|% 0,18
|
|Euro
|29,5274
|29,5443
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1849
|34,3563
|% 0,09
|
|Frank
|30,6292
|30,8137
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1767
|7,2127
|% 0,18
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,43
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,43
|