***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.09.2023 08:37
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193553
BIST
'
11:548.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 21,58
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5426,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0441
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5428,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1151
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:541.664,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.664,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:54
|BOSSA
|11,66
|70.515.630
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.358.585
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.556.974
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|480.631.723
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,50
|42.800.126
|% -7,38
|
|BYDNR
|54,20
|172.443.923
|% -6,55
|
|KOZAL
|33,06
|4.143.889.938
|% 6,92
|
|THYAO
|241,40
|2.514.969.106
|% -0,78
|
|ISCTR
|23,84
|2.334.362.333
|% -3,48
|
|KZGYO
|48,80
|1.862.946.401
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,88
|1.842.053.329
|% -2,20
|
|ZOREN
|5,24
|1.595.306.496
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,59
|1.312.560.060
|% 1,16
|
|KOZAL
|33,06
|4.143.889.938
|% 6,92
|
|SKBNK
|5,70
|734.664.402
|% 3,26
|
|KLGYO
|3,40
|429.959.873
|% 1,80
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8561
|26,8806
|% 0,16
|
|Euro
|28,8348
|28,8447
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,5361
|33,7043
|% 0,53
|
|Frank
|30,0113
|30,1921
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1430
|7,1789
|% 0,13
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|9,02
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,19
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.074
|11.166
|57,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|-0,43
|
Seans Raporu
11:54
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-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.18 ) 7, 308
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12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SONME, LINK, PASEU, RYGYO, DENGE, QNBFL, SUMAS, TMSN, BOSSA, BIZIM
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12:08
KUTPO, GWIND, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:08
BYDNR, ONCSM, BRSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:08
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 126 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 91 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem