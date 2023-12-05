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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.12.2023 17:15
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Kasım 2023 Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222434


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 36,30 131.071.133 % 10,00  
MIATK 43,56 3.009.134.462 % 10,00  
BAKAB 85,25 63.419.117 % 10,00  
MARBL 18,48 111.838.548 % 10,00  
UMPAS 7,26 1.824.416 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 28,8881 28,9127 % -0,01  
Euro 31,1873 31,2276 % -0,38  
Sterlin 36,2684 36,4503 % -0,40  
Frank 32,8691 33,0671 % -0,34  
Riyal 7,6772 7,7157 % -0,11  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,10 24,12 % 0,66  
Platin 902,06 903,67 % 0,66  
Paladyum 933,18 938,40 % 0,66  
Brent Pet. 77,77 77,77 % 0,66  
Altın Ons 2.018,10 2.018,37 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
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