***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2023 09:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/12/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222558
BIST
'
12:308.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,73
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.022
En Yüksek
8.112
12:3028,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0584
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3031,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0499
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:301.882,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.881,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:28
|ALCAR
|1.387,00
|293.353.302
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.110.176
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.335.378
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|SMART
|48,70
|72.242.001
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.138.760
|% -9,95
|
|DAPGM
|32,16
|358.382.106
|% -9,92
|
|LIDER
|149,00
|236.718.071
|% -9,04
|
|SAFKR
|31,52
|38.629.404
|% -7,84
|
|BTCIM
|167,10
|236.698.233
|% -6,12
|
|ISCTR
|22,94
|3.442.546.509
|% 2,41
|
|THYAO
|257,25
|2.418.913.420
|% -0,68
|
|AKBNK
|37,18
|2.391.011.785
|% 1,70
|
|YKBNK
|20,58
|2.155.911.089
|% 1,48
|
|BINHO
|359,00
|2.004.175.150
|% 3,38
|
|ISCTR
|22,94
|3.442.546.509
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,48
|839.792.596
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.155.911.089
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,23
|94.989.338
|% 0,82
|
|AKBNK
|37,18
|2.391.011.785
|% 1,70
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9389
|28,9464
|% 0,22
|
|Euro
|31,2552
|31,2673
|% 0,17
|
|Sterlin
|36,3609
|36,5433
|% 0,28
|
|Frank
|32,9464
|33,1449
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6926
|7,7311
|% 0,21
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|903,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,89
|948,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,08
|77,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,02
|2.023,33
|% 0,66
|