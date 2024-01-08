***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2024 12:43
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aralık 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233830
BIST
'
15:077.780
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 151,72
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:0729,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0559
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:0732,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0957
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:071.942,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,01
|Açılış
|: 1.942,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BVSAN
|90,90
|148.502.043
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.971.650
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|ATATP
|121,60
|125.392.444
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.843.052
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|PEKGY
|27,88
|142.769.315
|% -6,44
|
|KUYAS
|57,55
|108.853.564
|% -6,42
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|ISCTR
|24,68
|4.316.799.344
|% 6,47
|
|THYAO
|242,70
|4.049.357.111
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,80
|3.864.796.567
|% -3,48
|
|AKBNK
|39,42
|3.200.233.896
|% 7,18
|
|GUBRF
|154,10
|2.950.196.171
|% 0,85
|
|ISCTR
|24,68
|4.316.799.344
|% 6,47
|
|EKGYO
|7,84
|1.160.050.159
|% 2,62
|
|YKBNK
|21,56
|2.698.244.814
|% 7,80
|
|KATMR
|2,08
|209.192.597
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|432.131.365
|% 6,65
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8922
|29,8962
|% 0,19
|
|Euro
|32,7446
|32,7758
|% 0,29
|
|Sterlin
|37,8530
|38,0428
|% 0,02
|
|Frank
|34,9663
|35,1770
|% 0,03
|
|Riyal
|7,9473
|7,9872
|% 0,18
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:07
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 77 artarak (% 2.12 ) 6, 877
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KBORU, BVSAN, BEGYO, DARDL, TSPOR, ETYAT, AGROT
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