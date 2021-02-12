***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.02.2021 16:07
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Beşinci Serbest Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909351
BIST
17:241.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:247,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:248,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:24410,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,51
|Açılış
|: 411,10
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AVGYO
|5,39
|20.033.335
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.257.342
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.747.088
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.718.531
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.207.403
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,00
|2.430.250.728
|% 3,15
|
|SASA
|33,44
|1.419.904.664
|% 6,84
|
|GARAN
|9,95
|1.321.461.466
|% 0,10
|
|SISE
|7,68
|764.861.004
|% -1,03
|
|ESEN
|41,48
|755.591.147
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,51
|639.413.074
|% -1,95
|
|DOHOL
|3,59
|596.674.577
|% -2,18
|
|TSKB
|1,74
|289.230.587
|% -1,69
|
|GARAN
|9,95
|1.321.461.466
|% 0,10
|
|ODAS
|4,04
|493.203.345
|% -2,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0405
|7,0452
|% 0,28
|
|Euro
|8,5130
|8,5170
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6809
|9,7295
|% 0,04
|
|Frank
|7,8437
|7,8909
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-11,52
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|61,13
|61,13
|-0,01
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:34YKGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 796, 278 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 20, 784.00 milyon TL de
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349