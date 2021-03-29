***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.03.2021 16:00
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921471
BIST
15:481.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
15:488,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
15:489,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
15:48454,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,69
|Açılış
|: 454,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,52
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TRILC
|50,40
|179.928.318
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.815.189
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.539.665
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|61.477.162
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|63.969.741
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|51.385.103
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,91
|1.352.523.726
|% 4,86
|
|GARAN
|6,91
|1.229.035.700
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,34
|827.586.932
|% 5,92
|
|EKGYO
|1,99
|735.514.997
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|523.536.880
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|735.514.997
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,91
|1.352.523.726
|% 4,86
|
|GARAN
|6,91
|1.229.035.700
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,34
|827.586.932
|% 5,92
|
|DOHOL
|3,30
|349.169.988
|% 1,85
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1896
|8,1969
|% 1,44
|
|Euro
|9,6553
|9,6722
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,3014
|11,3581
|% 1,72
|
|Frank
|8,6924
|8,7447
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1805
|2,1914
|% 1,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,47
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|28,00
|
|Tam
|2.982
|3.059
|32,12
|
|Yarım
|1.441
|1.480
|15,54
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|0,29
|
Seans Raporu
15:48
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15:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 697.00 milyon TL de
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15:58RALYH
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 572, 663 adet işlem
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15:57KLGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 409, 657 adet işlem
-
15:56PETKM
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 858, 057 adet işlem
-
15:55VKGYO
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 450, 875 adet işlem