***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
21.09.2021 13:22
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCEL İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964706
BIST
17:061.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:068,6573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:0610,1540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:06493,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 493,63
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,85
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YEOTK
|55,00
|169.198.225
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.973.428
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.872.433
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.316.222
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|11.194.649
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.089.136
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,90
|29.078.078
|% -7,35
|
|HUBVC
|10,88
|89.895.725
|% -6,29
|
|SANFM
|23,44
|9.614.640
|% -6,24
|
|THYAO
|13,08
|1.446.185.336
|% 2,11
|
|GARAN
|9,19
|1.157.765.143
|% 1,21
|
|TUPRS
|110,00
|716.692.993
|% 2,33
|
|TEZOL
|17,24
|539.537.110
|% -3,90
|
|EREGL
|16,24
|442.774.577
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,38
|405.187.470
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|269.742.216
|% -0,56
|
|GARAN
|9,19
|1.157.765.143
|% 1,21
|
|THYAO
|13,08
|1.446.185.336
|% 2,11
|
|TSKB
|1,20
|86.960.907
|% -0,83
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6533
|8,6554
|% -0,11
|
|Euro
|10,1479
|10,1549
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,7878
|11,8469
|% -0,11
|
|Frank
|9,3294
|9,3856
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% -0,16
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,97
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.313
|17,00
|
|Tam
|3.251
|3.333
|19,64
|
|Yarım
|1.572
|1.612
|9,50
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,76
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,21
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:16TDGYO
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 231 adet işlem
-
17:15NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 158 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, EREGL, KCHOL
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 6 kaybederek (% -0.13 ) 1, 221
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHYAY, AKFGY, UZERB, RALYH, KTSKR, RYSAS, SODSN, OYLUM, PENTA