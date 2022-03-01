BIST En Aktif Hisseler09:55
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|YKSLN
|6,28
|795.331
|% 9,22
|KONKA
|9,95
|1.202.537
|% 8,51
|RALYH
|8,66
|862.138
|% 8,25
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|13,8578
|13,8886
|% 0,32
|Euro
|15,5470
|15,6237
|% 0,33
|Sterlin
|18,5546
|18,6477
|% 0,12
|Frank
|15,0373
|15,1279
|% -0,08
|Riyal
|3,6846
|3,7030
|% 0,05
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-3,18
|Altın Gr.
|851
|851
|0,86
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,01
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,00
|B. Petrol
|100
|100
|1,89
Seans Raporu 09:55
- 10:11UFUK Yüzde 9.97 oranında artışla 18.31 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 840 adet işlem
- 10:09 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, ASELS
- 10:09 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SISE, ASELS
- 10:09XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 1, 761
- 10:09 Bu seansda işlem gören 0 hisse senedinden 0 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 0 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 0 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem