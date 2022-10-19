***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.10.2022 15:54
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072869
BIST
16:323.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,90
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:3218,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:3218,1928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1360
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:32977,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,39
|Açılış
|: 977,09
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ESEN
|58,30
|412.114.545
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|486.600.398
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.532.610
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.676.494
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.728.543
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,14
|301.546.832
|% -6,55
|
|GLBMD
|11,18
|16.124.580
|% -6,52
|
|PEGYO
|2,43
|32.468.192
|% -5,81
|
|ODAS
|7,90
|4.996.584.811
|% -5,62
|
|KLKIM
|35,06
|113.673.076
|% -4,73
|
|THYAO
|97,80
|5.113.226.235
|% 0,57
|
|ODAS
|7,90
|4.996.584.811
|% -5,62
|
|YKBNK
|9,49
|4.221.516.172
|% 1,06
|
|AKBNK
|15,37
|4.144.963.418
|% 1,86
|
|ISCTR
|9,81
|3.268.440.183
|% 3,59
|
|ODAS
|7,90
|4.996.584.811
|% -5,62
|
|YKBNK
|9,49
|4.221.516.172
|% 1,06
|
|EKGYO
|4,42
|1.628.466.241
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,81
|3.268.440.183
|% 3,59
|
|AKBNK
|15,37
|4.144.963.418
|% 1,86
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5864
|18,5936
|% 0,05
|
|Euro
|18,1805
|18,1928
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,8697
|20,9744
|% -0,53
|
|Frank
|18,4548
|18,5660
|% -0,91
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% -0,06
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,27
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.647
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.239
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|0,48
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 13 artarak (% 0.90 ) 4, 256
-
16:46GSDHO
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 204, 778 adet işlem
-
16:45RNPOL
Yüzde 4.73 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 468, 809 adet işlem
-
16:43PNLSN
Yüzde 4.54 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 377, 114 adet işlem
-
16:42IHLAS
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 274, 073 adet işlem