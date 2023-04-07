***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.04.2023 14:20
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133511
BIST
16:174.938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 25,28
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1719,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1720,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0374
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:171.243,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.243,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MRSHL
|529,10
|14.810.978
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.773.943.139
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.407.895
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|104.870.224
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.249.306
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|136.952.815
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,96
|104.967.507
|% -8,70
|
|POLTK
|2.077,90
|24.303.705
|% -5,74
|
|DITAS
|27,66
|15.310.315
|% -4,62
|
|ARASE
|138,20
|15.536.988
|% -3,69
|
|THYAO
|127,60
|2.103.327.639
|% 0,31
|
|KOZAL
|21,72
|1.893.367.357
|% 1,50
|
|ASTOR
|58,10
|1.814.722.944
|% -1,11
|
|GESAN
|74,35
|1.773.943.139
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.476.479.879
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.208.981.441
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,18
|1.343.829.909
|% 1,20
|
|KOZAL
|21,72
|1.893.367.357
|% 1,50
|
|YYAPI
|3,01
|231.330.465
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,51
|191.023.440
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2445
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9627
|21,0241
|% -0,05
|
|Sterlin
|23,8342
|23,9538
|% -0,13
|
|Frank
|21,1529
|21,2803
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1173
|5,1430
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,65
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29AKSEN
Yüzde 4.85 oranında artışla 31.58 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 709, 892 adet işlem
-
16:28KRGYO
Yüzde 8.22 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 263 adet işlem
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 38 artarak (% 0.39 ) 4, 434
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ELITE, EDIP, DYOBY, VANGD, GESAN, BURCE, GRNYO
-
16:27
MEGAP, ULUSE, VANGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında