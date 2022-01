***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.001.830Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ATA HOLDİNG A.Ş. 4.629.490,612 TRY 77,1347ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.364.698,3 TRY 22,74DURAN UĞUR 3.820,544 TRY 0,06ÖMER FARUK IŞIK 3.820,544 TRY 0,06TOPLAM 6001830 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987871BIST