***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2022 16:14
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 4.629.490,612 TRY 4.629.490,612 TRY 77,1347 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,0636 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.364.698,300 TRY 1.364.698,300 TRY 22,7380 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 3.820,544 TRY 3.820,544 TRY 0,0636 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ATA HOLDİNG A.Ş. 4.629.490,612 TRY 77,1347
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.364.698,3 TRY 22,7380
DURAN UĞUR 3.820,544 TRY 0,0636
ÖMER FARUK IŞIK 3.820,544 TRY 0,0636
TOPLAM 6001830 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988025
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.927
En Düşük
1.865
18:0513,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2178
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2618
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05777,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 18,87
|Açılış
|: 777,94
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2845
|13,2861
|% 1,67
|
|Euro
|14,9688
|15,0636
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9957
|18,0859
|% 2,27
|
|Frank
|14,5417
|14,6293
|% 2,42
|
|Riyal
|3,5598
|3,5776
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,87
|
|Altın Gr.
|779
|779
|19,90
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHEVA
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