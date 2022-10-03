***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiATA HOLDİNG A.Ş. Nama 5.785.098,810 TRY 5.785.098,810 TRY 77,13465 İşlem GörmüyorDURAN UĞUR Nama 4.774,224 TRY 4.774,224 TRY 0,06366 İşlem GörmüyorATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.705.352,742 TRY 1.705.352,742 TRY 22,73804 İşlem GörmüyorÖMER FARUK IŞIK Nama 4.774,224 TRY 4.774,224 TRY 0,06366 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ATA HOLDİNG A.Ş. 5.785.098,810 TRY 77,13465ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.705.352,742 TRY 22,73804DURAN UĞUR 4.774,224 TRY 0,06366ÖMER FARUK IŞIK 4.774,224 TRY 0,06366TOPLAM 7500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilMEHMET GERZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilTUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET GERZ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürTUNCER KÖKLÜ İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066674BIST