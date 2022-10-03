***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 11:42
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 5.785.098,810 TRY 5.785.098,810 TRY 77,13465 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 4.774,224 TRY 4.774,224 TRY 0,06366 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.705.352,742 TRY 1.705.352,742 TRY 22,73804 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 4.774,224 TRY 4.774,224 TRY 0,06366 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ATA HOLDİNG A.Ş. 5.785.098,810 TRY 77,13465
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.705.352,742 TRY 22,73804
DURAN UĞUR 4.774,224 TRY 0,06366
ÖMER FARUK IŞIK 4.774,224 TRY 0,06366
TOPLAM 7500000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
MEHMET GERZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GERZ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
TUNCER KÖKLÜ İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066674
BIST