Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 11:42
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 5.785.098,810 TRY 5.785.098,810 TRY 77,13465 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 4.774,224 TRY 4.774,224 TRY 0,06366 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 1.705.352,742 TRY 1.705.352,742 TRY 22,73804 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 4.774,224 TRY 4.774,224 TRY 0,06366 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ATA HOLDİNG A.Ş. 5.785.098,810 TRY 77,13465
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.705.352,742 TRY 22,73804
DURAN UĞUR 4.774,224 TRY 0,06366
ÖMER FARUK IŞIK 4.774,224 TRY 0,06366
TOPLAM 7500000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
MEHMET GERZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET GERZ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
TUNCER KÖKLÜ İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066674


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:033.269
Değişim :  2,79% |  88,84
Açılış :  3.196  
Önceki Kapanış :  3.180  
En Yüksek
3.273 En Düşük
3.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 60.724.616 % 9,99  
ROYAL 5,70 571.741 % 9,83  
ZOREN 3,92 174.114.561 % 9,80  
AKYHO 2,14 17.838.077 % 9,18  
daha fazla
13:01 Alış Satış %  
Dolar 18,5541 18,5772 % 0,41  
Euro 18,1777 18,1963 % 0,33  
Sterlin 20,7064 20,8102 % 0,50  
Frank 18,6586 18,7710 % -0,06  
Riyal 4,9256 4,9503 % 0,32  
daha fazla
13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 0,19  
Altın Gr. 991 992 3,34  
Cumhuriyet 6.626 6.727 3,00  
Tam 6.663 6.717 -15,00  
Yarım 3.242 3.281 -10,00  
Çeyrek 1.626 1.641 -5,00  
Gümüş.Ons 19,30 19,34 0,29  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,21  
B. Petrol 88,43 88,43 3,29  
Seans Raporu 13:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru