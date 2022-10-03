***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 11:48
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
MEHMET GERZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066676
BIST
12:253.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 85,91
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:2518,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0747
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5764
En Düşük
18,4910
12:2518,2111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:25992,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,28
|Açılış
|: 992,50
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:23
|BARMA
|49,98
|59.688.531
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.762.012
|% 9,80
|
|SMRTG
|70,55
|180.976.094
|% 8,21
|
|RAYSG
|14,17
|1.395.107
|% 8,17
|
|ULUFA
|4,50
|10.559.635
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.563
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.714.923
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|75,10
|3.287.678.520
|% 6,37
|
|TUPRS
|311,60
|1.230.251.943
|% 7,60
|
|SASA
|68,05
|911.222.507
|% -0,22
|
|ASELS
|30,12
|832.991.062
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,98
|797.858.800
|% 2,84
|
|EKGYO
|3,98
|797.858.800
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,21
|716.835.864
|% 1,98
|
|ODAS
|6,40
|516.489.191
|% 0,95
|
|AKBNK
|11,53
|721.396.010
|% 2,13
|
|ISCTR
|7,72
|450.944.019
|% 2,66
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5614
|18,5677
|% 0,36
|
|Euro
|18,1881
|18,2096
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7314
|20,8354
|% 0,62
|
|Frank
|18,6956
|18,8083
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% 0,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|0,35
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|6,00
|
|Tam
|6.664
|6.723
|-9,00
|
|Yarım
|3.242
|3.284
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,22
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|