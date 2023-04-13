***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET GERZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilTUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET GERZ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürTUNCER KÖKLÜ İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Oyak Yatırm Menkul Değerler A.Ş.İç kontrol sistemi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137528BIST