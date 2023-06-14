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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2023 15:47
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SUNA TANRIVERDİ FİDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
GÖKHAN CEFER MÜFETTİŞ
MERVE TAYKOZ İÇ KONTROL
ELMAS ÖZTÜRK RİSK YÖNETİMİ
NİYAZİ TAKMAZ MALİ KONTROL
FARSHAD MİRZAZADEH YATIRIM DANIŞMANI-ARAŞTIRMA UZMANI
ALİ GÖKÇEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ŞEBNEM KAYA FON HİZMET BİRİMİ
FUNDA SEVGİ TUNAL PAZARLAMA
EBRU KURTOĞLU PAZARLAMA
RUKİYE ÖZKAPLAN MALİ İŞLER OPERASYON
ALPEREN ÖZDEMİR DİGİTAL PAZARLAMA

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MEHMET GERZ FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:201545/TÜREV:302156
SUNA TANRIVERDİ FİDAN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:200812/TÜREV:300336
ALİ GÖKÇEN FON YÖNETİCİSİ DİREKTÖR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:209102/TÜREV:305431
FARSHAD MİRZAZADEH FON YÖNETİCİSİ MÜDÜR LİSANS 3+TÜREV

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Oyak Yatırm Menkul Değerler A.Ş. - Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158677


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ISBTR 56.035,10 1.400.878 % 10,00  
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Cumhuriyet 9.992 10.002 -69,00  
Tam 9.793 10.055 -71,63  
Yarım 4.791 4.885 -14,00  
Çeyrek 2.396 2.443 -6,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 0,40  
Gümüş Gr. 18,20 18,22 0,22  
B. Petrol 74,42 74,42 0,13  
Seans Raporu 18:05
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