***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 14:45
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SUNA TANRIVERDİ FİDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BATUHAN ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ŞEBNEM KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-FON HİZMET BİRİMİ
GÖKHAN CEFER MÜFETTİŞ
MERVE TAYKOZ İÇ KONTROL
ELMAS ÖZTÜRK RİSK YÖNETİMİ
NİYAZİ TAKMAZ MALİ KONTROL
FARSHAD MİRZAZADEH YATIRIM DANIŞMANI-ARAŞTIRMA UZMANI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALİ GÖKÇEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
FUNDA SEVGİ TUNAL PAZARLAMA
EBRU KURTOĞLU PAZARLAMA
RUKİYE ÖZKAPLAN MALİ İŞLER OPERASYON
ALPEREN ÖZDEMİR DİGİTAL PAZARLAMA
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MEHMET GERZ FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:201545/TÜREV:302156
SUNA TANRIVERDİ FİDAN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:200812/TÜREV:300336
ALİ GÖKÇEN FON YÖNETİCİSİ DİREKTÖR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:209102/TÜREV:305431
BATUHAN ÖZŞAHİN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LİSANS 3 LİSANS3:202148/
FARSHAD MİRZAZADEH FON YÖNETİCİSİ MÜDÜR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:N95817639/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193115
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