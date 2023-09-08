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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2023 14:45
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SUNA TANRIVERDİ FİDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BATUHAN ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ŞEBNEM KAYA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-FON HİZMET BİRİMİ
GÖKHAN CEFER MÜFETTİŞ
MERVE TAYKOZ İÇ KONTROL
ELMAS ÖZTÜRK RİSK YÖNETİMİ
NİYAZİ TAKMAZ MALİ KONTROL
FARSHAD MİRZAZADEH YATIRIM DANIŞMANI-ARAŞTIRMA UZMANI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALİ GÖKÇEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
FUNDA SEVGİ TUNAL PAZARLAMA
EBRU KURTOĞLU PAZARLAMA
RUKİYE ÖZKAPLAN MALİ İŞLER OPERASYON
ALPEREN ÖZDEMİR DİGİTAL PAZARLAMA

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MEHMET GERZ FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:201545/TÜREV:302156
SUNA TANRIVERDİ FİDAN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:200812/TÜREV:300336
ALİ GÖKÇEN FON YÖNETİCİSİ DİREKTÖR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:209102/TÜREV:305431
BATUHAN ÖZŞAHİN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LİSANS 3 LİSANS3:202148/
FARSHAD MİRZAZADEH FON YÖNETİCİSİ MÜDÜR LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:N95817639/




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 111,10 465.005.451 % 10,00  
KLRHO 27,72 133.181.539 % 10,00  
BRMEN 4,40 385.423 % 10,00  
ISBTR 123.792,00 4.208.928 % 10,00  
HUBVC 9,25 37.740.167 % 9,99  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 26,8469 26,8521 % 0,19  
Euro 28,7426 28,7492 % 0,12  
Sterlin 33,4060 33,5735 % 0,21  
Frank 29,9890 30,1697 % 0,25  
Riyal 7,1367 7,1725 % 0,15  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 3,80  
Altın Gr. 1.660 1.660 5,18  
Cumhuriyet 11.285 11.456 48,00  
Tam 11.071 11.176 67,00  
Yarım 5.553 5.609 33,00  
Çeyrek 2.768 2.805 17,00  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 0,04  
Gümüş Gr. 19,83 19,86 0,05  
B. Petrol 90,58 90,58 0,66  
Seans Raporu 14:58
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