***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 15:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SUNA TANRIVERDİ FİDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BATUHAN ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
GÖKHAN CEFER MÜFETTİŞ
MERVE TAYKOZ İÇ KONTROL
ELMAS ÖZTÜRK RİSK YÖNETİMİ
NİYAZİ TAKMAZ MALİ KONTROL
ŞEBNEM KAYA FON HİZMET BİRİMİ
FARSHAD MİRZAZADEH YATIRIM DANIŞMANI-ARAŞTIRMA UZMANI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALİ GÖKÇEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
FUNDA SEVGİ TUNAL PAZARLAMA
EBRU KURTOĞLU PAZARLAMA
RUKİYE ÖZKAPLAN MALİ İŞLER OPERASYON
ALPEREN ÖZDEMİR DİGİTAL PAZARLAMA
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MEHMET GERZ FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3+TÜREV 201545 / 302156
SUNA TANRIVERDİ FİDAN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3+TÜREV 200812 / 300336
BATUHAN ÖZŞAHİN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 202148
ALİ GÖKÇEN FON YÖNETİCİSİ DİREKTÖR DÜZEY 3+TÜREV 209102 / 305431
FARSHAD MİRZAZADEH FON YÖNETİCİSİ MÜDÜR THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3 N95817639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193143
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