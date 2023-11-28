***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2023 11:28
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 32.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
ATA HOLDİNG A.Ş. Nama 25.068.761,512 TRY 25.068.761,512 TRY 77,13465 İşlem Görmüyor
DURAN UĞUR Nama 20.688,303 TRY 20.688,303 TRY 0,06366 İşlem Görmüyor
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nama 7.389.861,882 TRY 7.389.861,882 TRY 22,73804 İşlem Görmüyor
ÖMER FARUK IŞIK Nama 20.688,303 TRY 20.688,303 TRY 0,06366 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ATA HOLDİNG A.Ş. 25.068.761,512 TRY 77,13465
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 7.389.861,882 TRY 22,73804
DURAN UĞUR 20.688,303 TRY 0,06366
ÖMER FARUK IŞIK 20.688,303 TRY 0,06366
TOPLAM 32500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220483
BIST