***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2023 14:21
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SUNA TANRIVERDİ FİDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BATUHAN ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ŞADİ YÜCEL MÜFETTİŞ
MERVE TAYKOZ İÇ KONTROL
ELMAS ÖZTÜRK RİSK YÖNETİMİ
ŞEBNEM KAYA FON HİZMET BİRİMİ
ÖMER HAYAM MACİT ARAŞTIRMA UZMANI
NİYAZİ TAKMAZ MALİ KONTROL
FARSHAD MİRZAZADEH PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ALİ GÖKÇEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
FUNDA SEVGİ TUNAL PAZARLAMA
EBRU KURTOĞLU PAZARLAMA
RUKİYE ÖZKAPLAN MALİ İŞLER OPERASYON
ALPEREN ÖZDEMİR DİGİTAL PAZARLAMA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227696
BIST
'
15:537.652
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,22
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5329,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5332,1474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2830
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:531.911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|148.888.248
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|974.833.482
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.763.161
|% -9,99
|
|THYAO
|241,80
|5.792.412.972
|% -0,04
|
|AKBNK
|39,22
|3.761.234.926
|% -1,80
|
|YKBNK
|20,82
|3.412.889.334
|% -0,48
|
|ISCTR
|24,10
|3.336.237.300
|% 0,08
|
|TUPRS
|152,20
|2.223.068.319
|% 1,67
|
|YKBNK
|20,82
|3.412.889.334
|% -0,48
|
|ISCTR
|24,10
|3.336.237.300
|% 0,08
|
|EKGYO
|7,12
|922.775.554
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,22
|3.761.234.926
|% -1,80
|
|BEGYO
|2,74
|254.767.042
|% 1,11
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1536
|29,1593
|% 0,10
|
|Euro
|32,1136
|32,1508
|% 0,90
|
|Sterlin
|36,8216
|37,0062
|% 0,40
|
|Frank
|33,8255
|34,0293
|% 0,69
|
|Riyal
|7,7493
|7,7882
|% 0,08
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,27
|% 0,66
|
|Platin
|968,13
|969,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,02
|1.215,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,15
|79,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,41
|2.038,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:06GIPTA
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 26.22 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 373 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 11 kaybederek (% -0.17 ) 8, 340
-
16:04XU100
Endeks 7, 650 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 49, 822.00 milyon TL de
-
16:04FENER
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 94.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 534, 980 adet işlem
-
16:02KBORU
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 44.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 416, 058 adet işlem