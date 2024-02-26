***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2024 11:40
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SUNA TANRIVERDİ FİDAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
BATUHAN ÖZŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MUHAMMED FURKAN ÜNAL GSYF'LERDEN SORUMLU YATIRIM DİREKTÖRÜ
ŞADİ YÜCEL MÜFETTİŞ
MERVE TAYKOZ İÇ KONTROL
ELMAS ÖZTÜRK RİSK YÖNETİMİ
ŞEBNEM KAYA FON HİZMET BİRİMİ
ÖMER HAYAM MACİT ARAŞTIRMA UZMANI
FARSHAD MİRZAZADEH PORTFÖY YÖNETİCİSİ
NİYAZİ TAKMAZ MALİ KONTROL
ALİ GÖKÇEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ
FUNDA SEVGİ TUNAL PAZARLAMA
EBRU KURTOĞLU PAZARLAMA
RUKİYE ÖZKAPLAN MALİ İŞLER OPERASYON
ALPEREN ÖZDEMİR DİGİTAL PAZARLAMA
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MEHMET GERZ FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3+TÜREV 201545 / 302156
SUNA TANRIVERDİ FİDAN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3+TÜREV 200812 / 300336
BATUHAN ÖZŞAHİN FON YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 202148
ALİ GÖKÇEN FON YÖNETİCİSİ DİREKTÖR DÜZEY 3+TÜREV 209102 / 305431
MUHAMMED FURKAN ÜNAL GSYF' LERDEN SORUMLU YATIRIM DİREKTÖRÜ - FON YÖNETİCİSİ DİREKTÖR
FARSHAD MİRZAZADEH FON YÖNETİCİSİ MÜDÜR THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3 N95817639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251844
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