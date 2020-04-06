***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
06.04.2020 18:52
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2020
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ATA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.31/12/2019 SORUMLULUK BEYANI
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 06 /04 /2020
KARAR SAYISI : 2020/ 4
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizce hazırlanan ve ara bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019-31.12.2019
dönemine ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye
Finansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu
olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu ,kapsamlı gelir
tablosu,nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleri
doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın
Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını , şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar,yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ö.Faruk IŞIK Mehmet GERZ Melike EKEN
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Müdür
Yön.Krl.Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835436
BIST