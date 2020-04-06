***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/04/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıATA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.31/12/2019 SORUMLULUK BEYANIATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 06 /04 /2020KARAR SAYISI : 2020/ 4SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan ve ara bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019-31.12.2019dönemine ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri: II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında FinansalRaporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/TürkiyeFinansal Raporlama Standartları (‘TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumluolarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan finansal durum tablosu ,kapsamlı gelirtablosu,nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (‘Finansal Raporlar') SPK düzenlemeleridoğrultusundaa) Tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nınSeri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını , şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,bilgilerinize sunar,yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Ö.Faruk IŞIK Mehmet GERZ Melike EKENFinansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür MüdürYön.Krl.Üyesi Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835436BIST